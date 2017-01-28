Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.
В Узбекистане определили приоритеты внешней политики на ближайшие 5 лет
29.01.17, 18:06
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До конца года в Хорезме запустят завод по переработке твердых бытовых отходов
28.01.17, 19:36
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На конференции «Великий шелковый путь в Санкт-Петербурге» рассказали об Узбекистане
28.01.17, 08:17
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The Washington Times: Растопить "вечную мерзлоту" в отношениях с Россией
29.01.17, 08:14
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Монохромные фотографии, телеграфный столб и громкоговоритель: ушедшая эпоха на выставке «Сепия неупомянутости»
29.01.17, 19:40
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Ведущие медицинские центры РФ откроют свои филиалы в Узбекистане
29.01.17, 17:03
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Саидкаримов и Абзалов вышли в финал квалификации Aktobe Open
29.01.17, 20:41
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We Are Social: В Узбекистане лишь половина населения пользуется Интернетом
29.01.17, 09:25
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28.01.17, 09:00
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Центр развития интеллекта «Галилейка» провёл первую в Узбекистане олимпиаду по ментальной арифметике
26.01.17, 13:40
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Сайгачья беда или право на жизнь
28.01.17, 08:00
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Отрывок из готовящейся к изданию книги о Великом князе Николае Константиновиче
27.01.17, 14:22
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