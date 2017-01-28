Новости Узбекистана

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Политика

В Узбекистане определили приоритеты внешней политики на ближайшие 5 лет

29.01.17, 18:06

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В Узбекистане примут "дорожные карты" для общения с миром

Шавкат Мирзиёев посетил Хорезмскую область

Страны СНГ согласовали проект договора о противодействии легализации преступных доходов

Экономика и Бизнес

До конца года в Хорезме запустят завод по переработке твердых бытовых отходов

28.01.17, 19:36

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На «Зеленой неделе» предприниматели из Узбекистана подписали экспортные договоры на $ 151,2 млн.

Посол Эдуардс Стипрайс рассказал о проектах ЕС в Узбекистане

В Бухаре сменился градоначальник

Общество

На конференции «Великий шелковый путь в Санкт-Петербурге» рассказали об Узбекистане

28.01.17, 08:17

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В правительстве рассмотрят вопрос о полной выплате пенсии работающим пенсионерам

Ректор ТашИИТ открыл виртуальную приемную

Молодых мам из Узбекистана приглашают к участию в конкурсе «Королева Рунета-2017»

События

Фестиваль «Мир глазами студента» проходит сегодня во Дворце творчества молодёжи

28.01.17, 16:18

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МЧС вновь предупредило об ухудшении погодных условий на перевале «Камчик»

В Ташкенте почтили память блокадников

Вопрос о бесплатном проезде для пенсионеров решат в течение месяца

В мире

The Washington Times: Растопить "вечную мерзлоту" в отношениях с Россией

29.01.17, 08:14

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О чем говорили президенты США и РФ

Тереза Мэй вынуждена выбирать из нескольких плохих вариантов

Президент Казахстана намерен реформировать политическую власть в стране

Культура и искусство

Монохромные фотографии, телеграфный столб и громкоговоритель: ушедшая эпоха на выставке «Сепия неупомянутости»

29.01.17, 19:40

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Муртазо Иргашев представит выставку-ретроспективу «В поиске…»

Дни культуры Узбекистана могут пройти в этом году в России

Ученики курсов суми-е покажут свои работы публике

Здоровье

Ведущие медицинские центры РФ откроют свои филиалы в Узбекистане

29.01.17, 17:03

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В Хорезмской области построят одно из крупнейших фармацевтических предприятий страны

Что главное при разделении в поликлиниках пациентов на взрослых и детей?

Минздрав: семейных врачей в поликлиниках заменят педиатры и терапевты

Спорт

Саидкаримов и Абзалов вышли в финал квалификации Aktobe Open

29.01.17, 20:41

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«Алашкерт» сыграет со сборной Узбекистана

Сабина Шарипова не прошла второй круг квалификации турнира WTA

Файзиев и Хабибулин проиграли в финале Aktobe Open

Наука и технологии

We Are Social: В Узбекистане лишь половина населения пользуется Интернетом

29.01.17, 09:25

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11% обращений в Мининфоком посвящены услугам мобильной связи

«Правительство глазами детей» запустило англоязычную версию сайта

Компания Samsung назвала причину возгорания смартфонов Galaxy Note 7

Колумнисты

Вертинский в Ташкенте

28.01.17, 09:00

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Зло возвращается…

Музыкалка

Не ради «галочки»

Фоторепортаж

Центр развития интеллекта «Галилейка» провёл первую в Узбекистане олимпиаду по ментальной арифметике

26.01.17, 13:40

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Праздник изобразительного искусства

Праздник Крещение Господне на реке Бельдерсай

Выставка «Земля Солнца: Израиль – Узбекистану»

Вкусный Узбекистан

Картофель: долгий путь к столу

26.01.17, 11:37

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Почему шурпа так называется и что означает это слово?

Чакка – истинно самаркандский продукт

На кончиках пальцев...

Свободное мнение

Сайгачья беда или право на жизнь

28.01.17, 08:00

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Послесловие к «Барабану»

Квест «Последний эксперимент» в Ташкенте: совместимы ли страх и логика?

Человек без книги, как водитель без машины

Мои узбекистанцы

Отрывок из готовящейся к изданию книги о Великом князе Николае Константиновиче

27.01.17, 14:22

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Неистребимая искренность

Махмудходжа Бехбуди: Права не даются, а завоевываются!

Как избавиться от скуки, порока и нужды?

Интервью

Мидзуки Накамура: «Как «япон-татар кызы» желаю сохранить татарский язык»

26.01.17, 13:02

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Виолен де Вильмор: французы очарованы Узбекистаном

Глава Комитета женщин Узбекистана: «Необходимо детально изучать условия жизни семей»

Шаг навстречу. Интервью с Беллой Сабировой

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