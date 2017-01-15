Новости Узбекистана

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Политика

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Алмазбеку Атамбаеву в связи с крушением самолета

16.01.17, 17:11

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Президент: «На командировочные расходы сотрудников Госкомконкуренции можно было бы купить два предприятия»

Шавкат Мирзиёев подверг критике работу заместителей премьер-министра и ряда чиновников

Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении защитников Отечества

Экономика и Бизнес

В 2016 году Узбекистан недопоставил на экспорт продукции более чем на $1,5 млрд

16.01.17, 18:30

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В Сырдарье построят завод по ремонту экскаваторов и гусеничной техники

Шавкат Мирзиёев: предприниматели имеют полное и законное право задать неприятные вопросы чиновникам

Президент: «Почему, вводя пластиковые карточки, не продумали все механизмы?»

Общество

Шавкат Мирзиёев предложил конкретные решения проблемы занятости в стране

16.01.17, 12:34

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Погибшие в жутком ДТП под Саратовом были гражданами Узбекистана, Киргизии и Таджикистана

Президент Узбекистана предложил создать в стране собственный военно-промышленный комплекс

Нилуфар Мамасаидова вернулась на родину (видео)

События

В Намангане прошел патриотический автопробег

16.01.17, 16:33

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В Самарканде установят памятник Исламу Каримову

В Узбекистане прошла презентация туристического потенциала Республики Бангладеш

Госорганы Узбекистана готовы противостоять киберугрозам

В мире

The Times: Брексит — это великолепно… вы умно поступили, уйдя оттуда

16.01.17, 16:34

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Расследованием авиакатастрофы в Бишкеке займется международная комиссия

Двадцать лет назад русские любили США. Что пошло не так?

Политический подытог президентства Обамы, конечно, катастрофичен, но Запад будет по нему скучать

Культура и искусство

Зульфикар Мусаков снял узбекский экшн в стиле Тарантино

16.01.17, 17:47

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«Ностальгия» Рональда Кляйера

Узбекско-Японский центр проведёт конкурс детского рисунка

Нукусские художники отмечают День защитников Родины

Здоровье

Шавкат Мирзиёев не удовлетворён работой чиновников в сфере здравоохранения

16.01.17, 11:55

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Турецкое агентство оснастило оборудованием медицинское учреждение Хорезмской области

Мнение специалистов: как улучшить работу семейных поликлиник

Семейные поликлиники глазами самаркандцев

Спорт

Лучший бомбардир Узбекистана подписал контракт с катарским клубом

16.01.17, 18:44

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Наша землячка стала «Самой красивой шахматисткой СНГ»

Руслан Нурудинов номинирован на звание лучшего тяжелоатлета 2016 года

Денис Истомин участвует в первом круге Australian Open

Наука и технологии

ООН запускает программу по смягчению последствий экологического кризиса в Приаралье

12.01.17, 12:08

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Научный семинар "Наука и культура" прошел в Ташкенте

Президентом Академии наук Узбекистана избран Бехзод Юлдашев

IUT и АКБ Hamkorbank подписали меморандум о взаимопонимании

Колумнисты

Золотое письмо Махендры Пратапа

13.01.17, 11:57

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«Добавьте нам хоть Старый Новый год!»

Чтобы подросток не стал жертвой

Дельце по-родственному

Фоторепортаж

Новогодний сюрприз от студии «Аладдин»

14.01.17, 15:11

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Самарканд и его жители: 15 колоритных фотографий, сделанных неизвестным фотографом в 1932 году

Рождественская ёлка в Ташкентской и Узбекистанской епархии

Концерты "Культура Китая, красота Синьцзяна" с успехом прошли в Ташкенте

Вкусный Узбекистан

На кончиках пальцев...

13.01.17, 15:47

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Самый «правильный» самаркандский молотый шашлык: как приготовить? (видео)

Гости кулинарного фестиваля в Пакистане отведали узбекские блюда

Плов признан нематериальным культурным наследием

Свободное мнение

Кечирасиз, но получилось как всегда…

15.01.17, 09:08

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Восточной ткани перелив....

Из Bonum Factum – в Зазеркалье

Банки-склянки

Мои узбекистанцы

Мятежный генерал Лавр Корнилов - разведчик, исследователь, дипломат, полководец. Часть двенадцатая

16.01.17, 08:00

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Светоносная судьба. К 75-летию С.К. Муратходжаевой

Николай Русанов: Жизнь во имя Сада (Окончание)

Николай Русанов: Жизнь во имя Сада

Интервью

Шаг навстречу. Интервью с Беллой Сабировой

15.01.17, 08:37

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Эдвард Ртвеладзе: Инициативы Президента поднимут науку на новый уровень

Православный абстракционизм на родине Тамерлана

Ойбек Кимсанбаев: «Скороспелый хлопчатник – реальность!»

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