Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.
25.01.17, 15:00
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В 2016 году Узбекистан снизил производство минеральных удобрений почти на 3%
26.01.17, 14:00
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У черных лебедей, обитающих в Ташкентском зоопарке, впервые появилось потомство
26.01.17, 12:54
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Президент Казахстана намерен реформировать политическую власть в стране
26.01.17, 00:46
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Минздрав: семейных врачей в поликлиниках заменят педиатры и терапевты
26.01.17, 15:36
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"Краснодар" победил "Пахтакор" со счётом 2:0
25.01.17, 21:07
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11% обращений в Мининфоком посвящены услугам мобильной связи
26.01.17, 11:34
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25.01.17, 17:22
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Центр развития интеллекта «Галилейка» провёл первую в Узбекистане олимпиаду по ментальной арифметике
26.01.17, 13:40
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Квест «Последний эксперимент» в Ташкенте: совместимы ли страх и логика?
23.01.17, 10:15
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23.01.17, 05:13
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