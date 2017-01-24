Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Светлый сайт

Наш канал в телеграм
Политика

Гимн братству и красоте

25.01.17, 15:00

0 421

Шавкат Мирзиёев подарил Интерцентру новое здание и парк в центре Ташкента

Уже в марте 2017 года узбекистанцы узнают, насколько госорганы открыты перед народом

В Кашкадарьинской области назначен новый прокурор

Экономика и Бизнес

В 2016 году Узбекистан снизил производство минеральных удобрений почти на 3%

26.01.17, 14:00

0 64

Центробанк снимает ограничения по использованию корпоративных пластиковых карт

Центробанк обещает решить вопрос с обналичиванием денежных средств

Население Узбекистана получит возможность вкладывать свободные средства в ценные бумаги

Общество

У черных лебедей, обитающих в Ташкентском зоопарке, впервые появилось потомство

26.01.17, 12:54

0 201

"Узстандарт" будет информировать население о некачественных продуктах питания

В Ташкенте отметили День студента

GM Uzbekistan проводит опрос среди клиентов

События

На перевале Камчик перевернулся грузовой состав

26.01.17, 12:40

0 631

В некоторых районах Ташкента в ближайшие дни будет отключена холодная вода

Служба национальной безопасности присоединилась к Единому порталу

В андижанском ТРЦ «Узбегим» мать уронила ребенка с эскалатора. Малыш умер

В мире

Президент Казахстана намерен реформировать политическую власть в стране

26.01.17, 00:46

0 399

«ЭКСПО-2017» - как антикризисный проект

Die Zeit: Китай к этому готов не был

Лидеры многих государств столкнулись с гнетущей неопределенностью

Культура и искусство

Дуэт Sky Angels получил «Золотого клоуна» в Монако (видео)

25.01.17, 19:51

0 361

Новый рекорд фильма «Ла-Ла Ленд»: 14 номинаций на «Оскар»

"Жестяной барабан" должен звучать!

Девушка из Узбекистана стала участницей конкурса «Краса Вселенной-2017»

Здоровье

Минздрав: семейных врачей в поликлиниках заменят педиатры и терапевты

26.01.17, 15:36

0 0

Детское медучреждение в Навои оснастили инновационным оборудованием

При Нукусском городском медобъединении открылся оздоровительный центр

В Самарканде растет число больных гепатитом

Спорт

"Краснодар" победил "Пахтакор" со счётом 2:0

25.01.17, 21:07

0 350

Кубок Узбекистана собрал лучших представительниц женского бокса

Узбекистан и Грузия сыграли вничью

Кто прошел в четвертый тур чемпионата Узбекистана по футзалу?

Наука и технологии

11% обращений в Мининфоком посвящены услугам мобильной связи

26.01.17, 11:34

0 350

«Правительство глазами детей» запустило англоязычную версию сайта

Компания Samsung назвала причину возгорания смартфонов Galaxy Note 7

Министерство труда Узбекистана создало собственную базу стикеров в Telegram

Колумнисты

Зло возвращается…

25.01.17, 17:22

0 706

Музыкалка

Не ради «галочки»

Алый призыв чайханы?..

Фоторепортаж

Центр развития интеллекта «Галилейка» провёл первую в Узбекистане олимпиаду по ментальной арифметике

26.01.17, 13:40

1 70

Праздник изобразительного искусства

Праздник Крещение Господне на реке Бельдерсай

Выставка «Земля Солнца: Израиль – Узбекистану»

Вкусный Узбекистан

Картофель: долгий путь к столу

26.01.17, 11:37

0 114

Почему шурпа так называется и что означает это слово?

Чакка – истинно самаркандский продукт

На кончиках пальцев...

Свободное мнение

Квест «Последний эксперимент» в Ташкенте: совместимы ли страх и логика?

23.01.17, 10:15

2 2103

Человек без книги, как водитель без машины

Новогодние разочарования

Кечирасиз, но получилось как всегда…

Мои узбекистанцы

Неистребимая искренность

23.01.17, 05:13

1 1713

Махмудходжа Бехбуди: Права не даются, а завоевываются!

Как избавиться от скуки, порока и нужды?

Пусть Международный день переводчика будет действительно международным!

Интервью

Мидзуки Накамура: «Как «япон-татар кызы» желаю сохранить татарский язык»

26.01.17, 13:02

0 74

Виолен де Вильмор: французы очарованы Узбекистаном

Глава Комитета женщин Узбекистана: «Необходимо детально изучать условия жизни семей»

Шаг навстречу. Интервью с Беллой Сабировой

Антитеррор
После теракта в ночном клубе Турции, к выходцам из среднеазиатских стран стали испытывать неприязнь
Немецкие власти допускают теракты с применением химоружия
А.Машарипова погубила ревнивая жена
Трудовая миграция
Русский как иностранный
Гражданин Узбекистана погиб в ДТП с участием двух грузовиков в Климовске
Юноша из Узбекистана упал с башни Москва-Сити
LCN