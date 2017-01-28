Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.
Президент ознакомился со строительством надземного метро в Сергели
03.02.17, 18:00
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Узбекистан начал поставки легковых автомобилей на африканский континент
03.02.17, 12:06
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Перекрытую дорогу в Самарканде открыли в течение нескольких часов
03.02.17, 17:28
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Sueddeutsche Zeitung: Расчет Киева
01.02.17, 15:30
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Художники представят картины по мотивам лирики Навои и Бабура
03.02.17, 20:33
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Узбекистанцы смогут бесплатно получить вторичную консультацию лучших докторов Турции
02.02.17, 15:14
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Сервер Джепаров перешёл из «Эстегляля» в «Сепахан»
03.02.17, 23:00
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Впервые в Узбекистане пройдет международный конкурс технологических разработок для девушек
03.02.17, 17:50
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02.02.17, 09:00
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Фестиваль «Мир глазами студента» стал школой продюсирования молодёжи
31.01.17, 17:54
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02.02.17, 17:02
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02.02.17, 12:47
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