Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.
Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев с Новым годом
01.01.17, 01:56
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В 2017 году в Узбекистане может быть отменено лицензирование трех видов предпринимательской деятельности
30.12.16, 13:25
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Как сдвинуться с мертвой точки: обращения граждан в Бухаре по-прежнему рассматриваются более 20 дней
31.12.16, 00:23
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80 детей из Сергелийского района получили подарки от волонтеров Facebook-сообщества
31.12.16, 03:29
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«Тревожная кнопка» на автомобилях в странах ЕАЭС
30.12.16, 14:48
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В Нукусе открылось новое здание хирургического отделения
21.12.16, 14:33
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Молодые боксёры выйдут на ринг в Малайзии
30.12.16, 19:13
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«Скидки от Виагры для несостоятельных клиентов»
31.12.16, 09:00
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2017 год – год Красного Огненного Петуха
31.12.16, 18:48
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28.12.16, 13:04
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Пенсионер поздравил Шавката Мирзиёева с избранием на пост Президента
28.12.16, 18:30
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