Новости Узбекистана

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Политика

Президент Шавкат Мирзиёев принял председателя Американо-Узбекской торговой палаты

01.02.17, 19:48

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Посольство США: указ Трампа не распространяется на граждан Узбекистана

Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин проведут встречу в ближайшие 2-3 месяца

В Узбекистане издана книга Шавката Мирзиёева

Экономика и Бизнес

В Узбекистане могут быть созданы лимонные и ореховые плантации

31.01.17, 14:08

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При Министерстве финансов Узбекистана создается Фонд по развитию Приаралья

В Узбекистане будет создан акционерный коммерческий банк «Узагроэкспортбанк»

До конца года в Хорезме запустят завод по переработке твердых бытовых отходов

Общество

В Астрахани увеличивается количество студентов из Узбекистана

01.02.17, 18:32

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Кто в Самарканде перекрыл дорогу: хоким, прокурор или начальник УБДД?

Ташкентский и Шанхайский зоопарк подписали контракты по обмену животными

Россия планирует ввести для соотечественников аналог американской Green Card

События

В Узбекистане назвали самые популярные автомобили

01.02.17, 18:10

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Лола Каримова-Тилляева: Вопрос социального сиротства остается одним из наиболее актуальных в современном обществе

Движение поездов по маршруту «Ташкент-Андижан-Ташкент» возобновлено

Первый рейс «Душанбе-Ташкент» назначен на 10 февраля

В мире

Sueddeutsche Zeitung: Расчет Киева

01.02.17, 15:30

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Полный текст указа Трампа «Защита страны от иностранных террористов, пытающихся въехать в США»

The Washington Times: Растопить "вечную мерзлоту" в отношениях с Россией

О чем говорили президенты США и РФ

Культура и искусство

Лунгин снимет в Узбекистане фильм о войне

01.02.17, 21:52

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«Мы все – единая семья!» Хоким Бухарской области вручил активистам НКЦ почетные грамоты

Международный день ювелира: праздник, учрежденный в Ташкенте, отмечает весь мир

Режиссер и его "Алиса"

Здоровье

Пластическая хирургия в Узбекистане: все, что вы хотели спросить...

01.02.17, 14:53

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Министр здравоохранения Адхам Икрамов посетил центр Алмазова в Санкт-Петербурге

Ведущие медицинские центры РФ откроют свои филиалы в Узбекистане

В Хорезмской области построят одно из крупнейших фармацевтических предприятий страны

Спорт

В Ташкенте прошла церемония жеребьёвки Кубка Узбекистана и чемпионата Республики по футболу

01.02.17, 18:39

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Отечественный каратист Садриддин Сайматов завоевал «золото» на Open-de-Paris

Чемпионат Узбекистана по плаванию определил победителей и призеров

В столице сдан в эксплуатацию новый спортивный комплекс

Наука и технологии

We Are Social: В Узбекистане лишь половина населения пользуется Интернетом

29.01.17, 09:25

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11% обращений в Мининфоком посвящены услугам мобильной связи

«Правительство глазами детей» запустило англоязычную версию сайта

Компания Samsung назвала причину возгорания смартфонов Galaxy Note 7

Колумнисты

Не ради «галочки»

31.01.17, 09:00

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«Набережная Неисцелимых»

Вертинский в Ташкенте

Зло возвращается…

Фоторепортаж

Фестиваль «Мир глазами студента» стал школой продюсирования молодёжи

31.01.17, 17:54

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Тысяча и одна ночь ХХI века

Центр развития интеллекта «Галилейка» провёл первую в Узбекистане олимпиаду по ментальной арифметике

Праздник изобразительного искусства

Вкусный Узбекистан

Шашлык, как средство единения народов

01.02.17, 14:33

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Бисквит … как много в этом звуке…

Картофель: долгий путь к столу

Почему шурпа так называется и что означает это слово?

Свободное мнение

Почему журналист должен страдать за свое правдивое слово?

01.02.17, 18:35

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Сайгачья беда или право на жизнь

Послесловие к «Барабану»

Квест «Последний эксперимент» в Ташкенте: совместимы ли страх и логика?

Мои узбекистанцы

Профессор Юсуф Абдуллаев: ученый, педагог, дипломат, Человек

31.01.17, 16:42

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Дуэль на “Крыше мира”. Эпизоды “Большой игры”

Отрывок из готовящейся к изданию книги о Великом князе Николае Константиновиче

Неистребимая искренность

Интервью

«Дети войны»: воспоминания жителей блокадного Ленинграда

31.01.17, 13:34

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Мидзуки Накамура: «Как «япон-татар кызы» желаю сохранить татарский язык»

Виолен де Вильмор: французы очарованы Узбекистаном

Глава Комитета женщин Узбекистана: «Необходимо детально изучать условия жизни семей»

Антитеррор
Нападение на исламский центр в Квебеке, убиты шесть человек
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